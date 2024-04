Amat, entro l'anno 125 nuovi bus elettrici: "Installeremo anche pannelli fotovoltaici nei depositi"

Entro l'anno Amat potrà contare su 125 nuovi autobus elettrici. I mezzi, che saranno acquistati con fondi provenienti dal Pnrr, sono perlopiù da 8 metri e "ci permetteranno di effettuare un servizio capillare anche nel centro storico". Lo ha detto il presidente dell'Amat, Giuseppe Mistretta, a margine del XVIII convegno nazionale di Asstra (Associazione trasporti) che si è svolto a Roma.

Mistretta ha inoltre annunciato che "nel prossimo contratto di servizio, Amat porterà fuori dalla gestione le attività che hanno generato perdite: dal car sharing al servizio di rimozione. Mentre - ha aggiunto il manager - quanto riguarda invece la Ztl, che è gravata dall'Iva e ha un gettito variabile, è inopportuno che la gestisca Amat. Il Comune deve darci un risarcimento per la gestione del tram. Il contratto di servizio deve essere improntato su un piano economico-finanziario in cui tutti in costi siano elencati in modo analitico e soprattutto deve essere autosostenibile".

Il tentativo del management di Amat è di "mettere un po' di ordine" nei conti della società, che ha chiuso il bilancio 2022 in rosso ma che nel 2023 è tornata in attivo. E, ha sottolineato Mistretta, "quando entreranno dalla Regione tutti i fondi del 'vuoto per pieno', ovvero i 12 milioni per compensare le minori entrate del periodo pandemico, registrerà una sopravvenienza attiva".

L'auspicato cambio di passo rispetto al passato è necessario per dare continuità allo sviluppo dell'azienda, che sta lavorando a un "progetto molto ampio per quanto riguarda la transizione ecologica - ha concluso Mistretta - ossia la produzione di 3,5 megawatt di energia rinnovabile ogni anno da pannelli fotovoltaici che saranno installati nei depositi di via Roccazzo, via Castellana e Roccella".