Amat nel mirino del vandalismo, Caterina Meli chiede solidarietà ed azioni preventive

“Desidero esprimere solidarietà e sostegno all’ex municipalizzata AMAT, rappresentata dal presidente Dott. Giuseppe Mistretta, di fronte agli spiacevoli episodi vandalici che da mesi colpiscono i mezzi del nostro trasporto pubblico urbano”, ha dichiarato la consigliera comunale Caterina Meli. Gli atti di microcriminalità contro i veicoli AMAT continuano ad essere una triste realtà. Nell’ultima settimana, la linea 210 è stata vittima di un ennesimo episodio di violenza: sassi lanciati contro i finestrini, mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri e danneggiando il materiale. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.

“Questi gesti - prosegue la consigliera, appartenente al gruppo di FI - minano gli sforzi dell’azienda nel migliorare i servizi offerti ed aumentare il numero di autobus in circolazione, come dimostrato dalle recenti assunzioni di 100 autisti del luglio 2023”. “Siamo fiduciosi che le forze dell’ordine stiano lavorando diligentemente per identificare e fermare i responsabili di questi atti vandalici dilaganti. Tuttavia, è essenziale adottare misure preventive e di controllo più efficaci. Inoltre, è fondamentale sensibilizzare soprattutto i giovani sull'importanza del rispetto per il patrimonio comune e per i servizi pubblici. Dobbiamo investire sull'educazione e promuovere valori civici”, conclude la Meli.