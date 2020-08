Quante file alle fermate dei bus: "Mancano gli autisti, in tanti vanno in pensione"

“Nonostante i ripetuti appelli, l’allarme sulla carenza di personale è rimasto un grido inascoltato e l’Amat Palermo continua a erogare un servizio sempre più ridotto, dimezzato rispetto allo scorso anno”. A ribadirlo sono i sindacati di Amat, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Cobas e Orsa Tpl.

“I già conclamati disagi, con quelli aggiunti in piena fase di emergenza Covid-19 e con la successiva fase di contingentamento a bordo, purtroppo non si sono certamente attenuati poiché i cittadini palermitani continuano a fare file alle fermate in attesa di utilizzare il mezzo pubblico. Allo stato attuale non vi è alcuna possibilità per rendere meno disagiato il servizio per la cittadinanza poiché l’Azienda, al momento, non è assolutamente in grado di potere garantire almeno il minimo come da contratto di servizio con il Comune di Palermo” commentano Gaetano Bonavia (Filt Cgil), Salvatore Girgenti (Fit Cisl), Franco Trupia (Uiltrasporti), Fabio Danisvalle (Faisa Cisal), Corrado Di Maria (Ugl), Carlo Cataldi (Cobas Trasporti) e Giuseppe Taormina (Orsa Trasporti).

“Siamo preoccupati per le ricadute fortemente negative, che interesseranno sia il servizio che il corretto e sicuro svolgimento dello stesso. Abbiamo sollecitato l’assessore comunale alla Mobilità Catania per un immediato confronto che si svolgerà nella giornata di oggi alla presenza della presidenza dell’Azienda”. “Il continuo svuotamento dell’organico, fisiologicamente provato dall’inarrestabile pensionamento del personale, dovuto all’età medio alta dello stesso, sta continuando a mettere in ginocchio la capacità di offrire all’utenza una garanzia di servizio accettabile, ancor più compromesso dall’ancora critica situazione pandemica”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questi motivi, i sindacati in correlazione anche dell’imminente inizio dell’anno scolastico, hanno sollecitato in diverse occasioni e modi la richiesta di aumento dell’organico aziendale, in particolare degli autisti. “Questa richiesta era al centro dell’accordo raggiunto in sede prefettizia il 7 luglio scorso fra l’amministrazione comunale e l’azienda, che si è concretizzato con una delibera di Giunta comunale che dava il via all’assunzione di 100 autisti e 41 meccanici. Della delibera allo stato attuale non vi è alcuna procedura attuativa, anzi si sono verificate tensioni fra l’Amministrazione comunale e aziendale che non permettono di poter far ricorso a quelle risorse umane assolutamente indispensabili”.