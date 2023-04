Pochi autobus per Mondello, caos e decine di persone in attesa alle fermate

Decine e decine di persone in attesa di un autobus per andare al mare, ma neanche l'ombra di un 806, la linea dell'Amat che collega piazza Croci a Mondello.

Come ogni anno, anche se è assolutamente prevedibile che con le prime belle giornate - e per giunta in concomitanza del ponte del Primo maggio - tanti cittadini e turisti vogliano raggiungere le spiagge, l'azienda del trasporto pubblico si fa trovare totalmente impreparata. E così stamattina la speranza di andare al mare in tempi ragionevoli e con un servizio efficiente è rapidamente sfumata.

In tanti hanno deciso di non prendere la macchina, per non avere problemi col traffico e di parcheggio, ma alla fine, purtroppo, a Palermo, questa si rivela una scelta perdente, in una fase in cui bisognerebbe invece, anche per questioni ambientali, fare di tutto per potenziare il trasporto pubblico.

Dopo le segnalazioni di diverse persone a PalermoToday, intorno alle 10,30, l'Amat ha fatto sapere di aver "spostato due vetture sulla linea 806 per cercare si smaltire il flusso di passeggeri". Dall'azienda rimarcano che le difficoltà sono legate anche ai lavori in corso in via Margherita di Savoia". Lavori che, va detto, sono stati programmati anch'essi dal Comune in un momento decisamente infelice. Tutto questo mentre l'estate formalmente non è ancora neppure iniziata.