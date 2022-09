Bus in ritardo e disagi, Cimino: "Contratto di servizio da rivedere, attiveremo il Gps entro Natale"

Più autisti sì, ma non solo. Per rendere efficiente il trasporto pubblico a Palermo, secondo il presidente dell'Amat, Michele Cimino, "occorre assolutamente approvare il nostro piano di risanamento e poi modificare il contratto di servizio con il Comune perché l'azienda possa concentrarsi sul suo core business, senza la zavorra di attività che producono soltanto voci in pedita nei bilanci". Dopo le tante proteste dei cittadini, raccolte da PalermoToday, per ritardi e disagi, Cimino prende anche un impegno in relazione al Gps, che consentirebbe di monitorare in tempo reale i mezzi e renderebbe utili anche le app per spostarsi: "Porteremo la questione come una priorità alla riunione prevista con il Comune giovedì 8 e speriamo di riuscire entro Natale a rendere funzionale per gli utenti questa opzione", promette il presidente.

Che il trasporto pubblico non funzioni in questa città è un dato innegabile (che Cimino infatti non nega) e che è sotto gli occhi di tutti. Quest'anno più che in passato se ne sono accorti - purtroppo - anche le migliaia di turisti che hanno preso d'assalto Palermo. E che, come i palermitani, sono rimasti bloccati anche ore alle fermate per via di ritardi e corse saltate anche in pieno centro, impossibilitati a valutare con precisione i loro spostamenti e quindi ad organizzarsi.

Qual è il vero motivo per cui questo accade nella quinta città d'Italia?

"Stiamo facendo tutta una serie di riunioni con la nuova amministrazione comunale - spiega Cimino - finalizzate proprio a superare le criticità che sono dovute essenzialmente al contratto di servizio tra Amat e Comune, che è la base per rendere il trasporto pubblico locale efficiente. Purtroppo l'attuale contratto si rivela troppo oneroso per l'azienda che è stata caricata nel tempo di attività, come per esempio la rimozione, le zone blu - con tutte le imposizioni fiscali legate a Tarsu e Tosap - e alla gestione della segnaletica, senza che venissero però adeguati correttamente budget ed organici. Questo nel tempo ha creato gravi problemi che pesano su quello che è il core business di Amat, cioè il trasporto pubblico. Il nostro obiettivo è di fare in modo che l'azienda possa concentrarsi esclusivamente su questo e che il Comune possa individuare altri soggetti per svolgere le altre attività".

L'assessore comunale alla Mobilità, Maurizio Carta, ha anticipato a questo giornale l'intenzione di fare scorrere la graduatoria del concorso per autisti, al di là del piano di risanamento, in modo da cercare di contenere i disagi. Cosa ne pensa?

"E' un segnale molto positivo perché effettivamente mancano gli autisti e questo pesa sul numero di macchine che possono circolare. Ne sono entrati oltre cento a maggio scorso, ma era dal 1990 che non veniva bandito un concorso. Nel 2019, quando è stato bandito questo concorso, stimavamo che servissero almeno 300 nuovi autisti in modo da coprire anche i posti di chi in tutto questo tempo è andato in pensione. Attualmente, dunque, ne mancano almeno 200 all'appello...".

I mezzi invece adesso sono sufficienti o avete, come accadeva tempo fa, vetture che sono bloccate in officina?

"Gli autobus ci sono, ciò che manca sono gli operai nelle nostre officine ed esattamente per gli stessi motivi degli autisti. Tamponiamo con degli interinali, ma comunque oggi servono meccanici con competenze ben diverse rispetto a trent'anni fa".

Sui ritardi peserà anche il traffico...

"Certamente ed è assolutamente necessario un raccordo maggiore con la polizia municipale, specie quando le corsie preferenziali per esempio vengono invase dagli automobilisti e bloccano il passagio degli autobus".

Abbiamo proposto una soluzione semplice e non molto dispendiosa per cercare di avere non solo informazioni precise sul transito dei mezzi, ma anche una forma di controllo per comprendere ciò che davvero ne determina i ritardi: il Gps. Prende l'impegno di farlo attivare e di rendere così anche funzionali le app legate al trasporto pubblico, che oggi non forniscono dati in tempo reale? Servirebbero anche fermate "intelligenti", con i display, al posto di quelle di trent'anni fa...

"E' un impegno che prendo e porterò questa opzione tra le priorità all'incontro di giovedì con il Comune. Spero che entro Natale questo meccanismo possa essere funzionante. Servirà magari un po' più di tempo e un costo maggiore per le fermate 'intelligenti", invece...".

Un altro aspetto è quello legato alla sicurezza sui mezzi: autisti e dipendenti Amat aggrediti frequentemente, ma anche tanti utenti che salgono senza pagare il biglietto e neppure indossare una mascherina, come prevedono le norme vigenti. Su questo fronte cosa si può fare?

"Equilibrando il contratto di servizio sarà possibile anche potenziare i controlli, anche perché siamo certi, ce lo dicono i dati, che rafforzando la vigilanza aumenta - oltre alla sicurezza - anche il numero dei biglietti venduti".