Amat, audizione dei sindacati in commissione Bilancio: "Si acceleri sul contratto di servizio"

"Questa mattina si è svolta una importante audizione in Commissione Bilancio con i rappresentanti di tutte le sigle sindacali di Amat. L’occasione è stata proficua per approfondire i temi più cari ai lavoratori e all’azienda ed è stato un appuntamento utile per proseguire un percorso di controllo, studio e proposta che abbiamo già intrapreso da mesi nei confronti di Amat".

Così i consiglieri Domenico Bonanno, Salvatore Di Maggio, Gianluca Inzerillo e Carmelo Miceli, che hanno condiviso "le legittime preoccupazioni dei lavoratori" e, dopo averli ringraziati "per il loro impegno e per il loro attaccamento all’azienda grazie ai quali si continua a garantire l’erogazione dei servizi ai cittadini", hanno convocato "con urgenza gli assessori al ramo, gli uffici competenti e la governance di Amat per proseguire un confronto già avviato, prima della successiva convocazione di tutte le parti coinvolte, con l’obiettivo ultimo di arrivare alla definizione di un accordo che possa vedere tutelati gli interessi dei lavoratori, dell’azienda, del comune e dei cittadini. Auspichiamo altresì che l’azienda acceleri in modo decisivo sulla redazione del piano industriale propedeutico all’approvazione del contratto di servizio".