Amap: Ugl Chimici incontra i rappresentanti del consiglio comunale di Palermo

Su convocazione del presidente del consiglio comunale di Palermo, una delegazione aziendale dell'UGL Chimici composta da Renata Vitale e Francesco Lupo ha incontrato il Presidente del consiglio Comunale i Capigruppo dei partiti presenti nel Consiglio Comunale e il presidente della Terza Commissione Alessandro Anello. “Dopo approfondito esame della situazione venutasi a creare in Amap SpA per le azioni giudiziarie a cui auspichiamo rapida soluzione, si è convenuto di attendere l’esito della decisione sul dissequestro dei Conti aziendali – dichiarano Renata Vitale e Francesco Lupo dell’UGL Chimici – abbiamo chiesto al Consiglio Comunale tutto di adoperarsi sulle garanzie sui livelli occupazionali, sulle retribuzioni future e sugli investimenti industriali per rendere sempre più efficiente il Servizio Idrico Integrato della Area Metropolitana di Palermo”. Al termine dell’incontro si è stabilito di attendere le decisioni della Magistratura per eventuali decisioni sul futuro di Amap SpA.