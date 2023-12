Uno sportello Amap ad Aspra, gli uffici saranno aperti a inizio 2024

Aprirà ad Aspra lo sportello dell'Amap. Dopo un'interlocuzione con la stessa azienda che si occupa della gestione del servizio idrico e fognario è stata decisa quella che sarà la postazione dell'ufficio. A tal fine l'amministrazione comunale ha siglato un atto di indirizzo con il quale offre in comodato d'uso ad Amap i locali di piazza Monsignor Cipolla.

Nel giugno del 2021, il Comune di Bagheria con altri comuni siciliani, ha stipulato con l'Amap un contratto di servizio per la gestione del servizio idrico integrato, fissando gli obblighi reciproci. Tra questi la convenzione prevede che il Comune di Bagheria si impegni ad agevolare l'attività della società per il miglior espletamento dei servizi, assumendosi l'impegno di concedere alla società senza oneri a suo carico l'occupazione del suolo per la posa di sottoservizi, autorizzazioni e nulla osta o costituire servitù, diritti d'uso, di superficie, di comodato.

Già lo scorso agosto il sindaco Filippo Maria Tripoli aveva espresso la volontà di istituire uno sportello dedicato alla cittadinanza, quale front-office dell’Amap, all’interno di un immobile confiscato alla mafia e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune, con finalità istituzionali. Dapprima era stata scelta una sede in via Massimo D'Azeglio. In seguito Amap ha ritenuto più idonei altri locali che hanno sede in piazza Monsignor Cipolla nella frazione marinara di Aspra.

I locali di Aspra saranno dunque offerti ad Amap er la gestione del servizio in comodato d' uso gratuito. Bagheria e Aspra potranno dunque avere uno sportello Amap sul territorio, accessibile ai disabili attraverso il montascale montato dalla proprietà dell'edificio su sollecitazione dell'amministrazione comunale, e non doversi così più recare a Villabate per diverse pratiche. Lo sportello inizierà le proprie attività tra gennaio e febbraio 2024.