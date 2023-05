"In attesa del pronunciamento della magistratura, stiamo valutando un pacchetto di iniziative da mettere in campo a tutela dei lavoratori e anche della cittadinanza dei 47 Comuni interessati, a partire da domani, con un sit-in sotto Palazzo delle Aquile alle 12. Considerata la gravità della situazione, ci aspettiamo di essere ricevuti dal sindaco Lagalla in persona. A breve l'Amap potrebbe non essere più in condizione di garantire l'erogazione del servizio idrico, di depurazione e fognario".

Così in una nota i segretari di Filctem Cgil Palermo Calogero Guzzetta, Femca Cisl Palermo Trapani Andrea Perrone, Uiltec Uil Sicilia Palermo Maurizio Terrani e il coordinatore provinciale di Federenergia Cisal Daniele Ciulla, che oggi hanno partecipato a un nuovo vertice in prefettura in relazione all'inchiesta penale per indebita percezione di erogazioni pubbliche, in cui sono indagati l'amministratore unico dell'ex municipalizzata, Alessandro Di Martino, il direttore generale Giuseppe Ragonese e l'ex manager ed ex assessore Maria Prestigiacomo.

Mentre i lavoratori manifestavano con un sit in via Cavour, si è svolto l'incontro alla presenza del prefetto Maria Teresa Cucinotta, dell'avvocato di Amap Giovanni Di Benedetto e del vice ragioniere generale del Comune Roberto Pulizzi: i sindacati sono stati informati dell'avvenuto deposito dell'istanza alla Procura, finalizzata allo sblocco dei conti correnti dell'azienda, con il contestuale impegno di beni immobili e crediti per un valore equivalente a quello sottoposto a sequestro (pari a 20 milioni).

Domani dovrebbe essere comunicato l'esito del pronunciamento da parte della magistratura, in merito all'istanza di conversione del debito. Intanto i dipendenti restano in fibrillazione per il mancato pagamento degli stipendi. Da qui l'appello al mondo politico. "Riteniamo - conclusono i segretari di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil Sicilia e Federenergia Cisal - che la magistratura debba fare il suo corso ma anche che la politica tutta, a partire dal Comune di Palermo e dall'Ati, fino ai governi regionale e nazionale, debba farsi carico di questa situazione drammatica, anche trovando risorse aggiuntive da mettere a disposizione della magistratura, per superare quella che a breve potrebbe diventare una vera e propria emergenza sociale".