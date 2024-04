Amap, su Opendata i dati sull'emergenza idrica: pronta un'app sulla qualità dell'acqua a Palermo

Da oggi Amap metterà a disposizione di OpenData Sicilia - una community informatica informale che da circa 10 anni si propone di far conoscere e diffondere la cultura dell’open government e le prassi dell'open data - le informazioni disponibili sui distretti della rete idrica interessati dalle riduzioni di pressione a seguito dell’emergenza idrica in atto. "Il percorso - dicono dall'Amap - si innesta in un dialogo tra l’azienda e società civile, volto a fornire quante più informazioni di dettaglio alle utenze e al territorio".

Seguendo questa filosofia a breve verrà anche resa disponibile una app su smartphone che consentirà, in base alla posizione, di avere le necessarie informazioni sulla qualità dell’acqua erogata nella rete idrica di Palermo e, in una seconda fase, su tutti in 47 comuni gestiti.