Amap apre uno sportello a Isola delle Femmine, riceverà anche gli utenti di Palermo

Da giovedì 9 giugno sarà attivo lo sportello decentrato di Amap ad Isola delle Femmine, attivato in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'ubicazione dello sportello è stata pensata strategicamente per poter offrire il servizio non solo ai comuni della fascia costiera a nord-ovest del capoluogo ma anche ai quartieri periferici della zona nord della città (Sferracavallo, Tommaso Natale, Pallavicino, Zen, Mondello e Partanna).

Lo sportello sarà operativo il giovedì in piazza Piombino (piano levante 14) e riceverà dalle ore 8.30 alle ore 13. Il ricevimento avverrà senza appuntamento. Si ricorda comunque che tutti gli utenti con contratto attivo possono gestire lo stesso telematicamente grazie ai servizio online offerti da Amap, tramite il sito istituzionale (area "Sportello online") oppure tramite la App MyAmap.