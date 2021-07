Perdita in una conduttura, niente acqua nei rubinetti di Boccadifalco e Baida

Lo comunica una nota di Amap. I lavori di ripristino del guasto sono già in corso e dovrebbero essere ultimati in giornata

/ Via Roccazzo

Niente acqua oggi nei rubinetti della zona di Baida e Boccadifalco. A causa di una perdita idrica nelle condutture si è dovuta sospendere l'erogazione in una condotta di trasporto, con conseguenti possibili disservizi all’utenza.

L’intervento di manutenzione e riparazione è già in corso e verrà ultimato in giornata. Per i cittadini l’approvvigionamento verrà ripristinato al termine dell’intervento.