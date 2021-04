Perdita d'acqua in viale Regione, diverse zone rischiano di restare a secco

C'è un danno in una condotta idrica e nella parte nord della città molte case potrebbero restare a secco. Gli operai dell'Amap sono in azione per un perdita accertata in una tubatura da 90 centimetri in via Regione Siciliana, all'altezza dello svincolo di via Belgio. In una nota l'azienda spiega che l'intervento "richiede una consistente riduzione della pressione d’esercizio. Si potranno verificare disservizi all’erogazione idrica, che sarà ripristinata non appena verrà ultimata la riparazione (dovrebbe essere completata entro la giornata odierna)".

La situazione si dovrebbe poi normalizzare nelle successive 24 ore. Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).