Disagi nella zona di piazza Indipendenza: "Possibile calo della pressione dell'acqua"

Disagi in vista per quanto riguarda l'erogazione idrica nella zona di piazza Indipendenza. L'Amap ha reso noto che "a causa di una modifica al sistema di alimentazione dei distretti idrici centrali, necessaria per l’esecuzione dei lavori del collettore Sud-Orientale, nelle zone Oreto-Stazione e centro storico si potranno presentare dei cali temporanei di pressione e delle variazioni transitorie di torbidità dell’acqua". Dall'azienda precisano che le anomalie "rientreranno rapidamente nella norma".

Domai invece, per l’interruzione della forniture di energia elettrica all’impianto Pozzo Burgitabu, programmata da Enel, a Certe sarano possibili disservizi nel turno di erogazione alle utenze cittadine.

Aggiornamenti disponibilisul sito www.amapspa.it o telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).