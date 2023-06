Caso Amap, il tribunale del Riesame dissequestra i 20 milioni bloccati a fine maggio

Il tribunale del Riesame accoglie le istanze delle difese e ha disposto la restituzione di circa 20 milioni sequestrati all'Amap nell'ambito di un'inchiesta della Procura europea per indebita percezione di erogazioni pubbliche, in particolare di un prestito concesso dalla Banca europea degli investimenti. Non si conoscono ancora le motivazioni del provvedimento che sarà depositato tra 45 giorni.

I giudici hanno ritenuto valide le argomentazioni degli avvocati Giovanni Di Benedetto, Fabrizio Biondo e Marco Martorana, che hanno contestato la ricostruzione compiuta dai pm Gery Ferrara e Amelia Luise, che invece era stata accolta dal gip Angela Lo Piparo, lo scorso 25 maggio, creando non pochi problemi all'azienda partecipata anche dal Comune di Palermo, che ha poi dovuto garantire delle somme per poter pagare gli stipendi ed evitare che l'attività si bloccasse completamente.

Per l'accusa, i vertici dell'ex municipalizzata, il direttore generale Giuseppe Ragonese, l'amministratore unico Alessandro Di Martino e Maria Concetta Prestigiacomo (amministratore unico da marzo 2014 a marzo 2019), tutti indagati, avrebbero omesso di comunicare una serie di "gravi e reiterate violazioni in materia ambientale" che avevano portato al commissariamento dell'Amap e al rinvio a giudizio di alcuni manager, al fine di ottenere proprio il prestito dalla Bei, che non avrebbero mai informato delle varie grane giudiziarie, commettendo peraltro - sempre secondo l'accusa e il gip - anche una serie di irregolarità nella rendicontazione.

Gli avvocati hanno invece sostenuto che l'inchiesta sui reati ambientali è successiva alla concessione del prestito e che dunque non avrebbe alcuna rilevanza sui requisiti per ottenerlo, ma anche che nell'immediatezza della decisione di commissariare l'azienda, la Bei avrebbe chiesto chiarimenti ad Amap che li avrebbe forniti subito. Dunque la banca sarebbe stata perfettamente a conoscenza della situazione. Non solo, l'ex municipalizzata avrebbe dimostrato carte alla mano di aver i soldi pronti in anticipo per pagare le rate del mutuo concesso dalla Banca europea.