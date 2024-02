Sistemi informatici dell'Amap in fase d'aggiornamento: disattivati i servizi di comunicazione dei consumi idrici

Per consentire l'aggiornamento dei sistemi informatici, l'Amap ha momentaneamente disattivato i servizi di comunicazione dei consumi idrici - la cosiddetta autolettura del contatore dell'acqua - tramite numero verde, app e sportello web.

Lo ha reso noto nei giorni scorsi la società di via Volturno con un avviso rivolto agli utenti pubblicato sul proprio sito. Il disservizio, segnalato da diversi lettori, terminerà questa settimana. L'Amap, infatti, ha fatto sapere che i servizi verranno ripristinati dopo il 3 febbraio. "Sarà sempre possibile effettuare i pagamenti con il sistema PagoPa o tramite bonifici bancari - si legge nell'avviso -. Ogni ulteriore informazione sarà fornita chiamando il call center al numero verde 800915333".

L'implementazione dei nuovi software ha anche costretto l'Amap, da lunedì 22 gennaio, a limitare l'operatività degli sportelli per l'utenza, ad eccezione di quelli di Palermo, Partinico, Carini, Cefalù e Villabate” per la ricezione delle richieste degli utenti esclusivamente in formato cartaceo (nuovi allacci, disdette, reclami, ecc...)".