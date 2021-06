Lavori sulle tubature, disagi in vista per i residenti della zona di Baida

Lavori sulle tubature, disagi in vista per i residenti di Baida. A farlo sapere, attraverso una nota, è stata l’Amap. "L'azienda - si legge in una nota - informa che, domani, venerdì 4 giugno 2021, dalle 9 alle 20, per consentire i lavori sulle tubature nel distretto di Baida (dovrà essere sostituito un tratto vecchio), verrà ridotta e in alcuni momenti interrotta l’erogazione dell'acqua. Pertanto, si potranno verificare disservizi all’erogazione nell’intero distretto".

"L’approvvigionamento idrico - scrive l'Amap - verrà ripristinato definitivamente, al termine dell’intervento. L’erogazione si normalizzerà nelle 12 ore successive, salvo imprevisti. Le variazioni di pressione all’interno delle tubazioni, a seguito dell’intervento, potranno determinare una variazione della torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderà a rientrare rapidamente nella norma. Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)".