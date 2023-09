Bagheria avrà uno sportello Amap, aprirà in un immobile confiscato alla mafia

Sarà presto attivo a Bagheria uno sportello per le pratiche relative al servizio di gestione del servizio idrico e integrato del Comune. Lo sportello avrà sede in un immobile di proprietà del Comune, sito in via Massimo D'Azeglio, ex complesso Sicis, all'interno 23. D. A renderlo noto il sindaco Filippo Maria Tripoli.

L'immobile verrà concesso ad Amap in uso gratuito, con utenze, spese condominiali, manutenzione ordinaria e gestione in genere a carico della stessa società. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) ha assegnato al Comune di Bagheria l'immobile, dopo la confisca avvenuta nel 2008, per scopi istituzionali.

Lo scorso 30 agosto il sindaco, con un atto di indirizzo, ha espresso la volontà di istituire uno sportello dedicato alla cittadinanza, quale front-office dell’Amap, all’interno di un immobile confiscato alla mafia e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune e così si è reso possibile l'ultimo passaggio che vedrà aprire presto lo sportello Amap a Bagheria.

Presso lo sportello, di cui si comunicherà l'apertura appena possibile, potranno essere presentate le richieste di tipo commerciale (stipula di nuovi contratti, volture, disdette, aggiornamenti, rateizzazioni, reclami) che al momento possono essere formalizzate anche tramite: numero verde 800.915333, disponibile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13; via e-mail all’indirizzo assistenza.web@amapspa.it; • via pec all’indirizzo clienti.amapspa@pec.it. Inoltre, è disponibile, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno (festivi compresi), il servizio di Pronto Intervento al numero verde 800.050911. La lettura del misuratore idrico potrà essere comunicata al numero verde 800.914348.