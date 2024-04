A scuola di... civiltà: gli alunni della Lambruschini puliscono la spiaggia di Mondello dai rifiuti

Per una mattina niente matite e quaderni ma guanti e sacchetti per pulire la spiaggia dai rifiuti. Gli alunni delle quarte della scuola elementare Lambruschini (direzione didattica Marconi) si sono dati appuntamento questa mattina a Mondello davanti al vecchio stabilimento. Ad attenderli i volontari dell'associazione Ispra, che hanno spiegato ai piccoli l'importanza di tenere pulite le spiagge in vista della stagione estiva della raccolta differenziata. Sulla sabbia dell'arenile infatti erano tanti i rifiuti abbandonati tra cartacce, bottiglie di plastica e mozziconi di sigaretta. I bambini, entusiasti, si sono messi all'opera e in poco meno di tre ore hanno ripulito il tratto di spiaggia sotto lo sguardo attento delle maestre.

Una lezione di civiltà che andrebbe fatta anche ai tanti palermitani che nel weekend affollano la borgata e che - come evidenziato da diverse segnalazione giunte alla redazione di PalermoToday - hanno lasciato la spiaggia tappezzata di rifiuti.