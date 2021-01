Altofonte, da giovedì disponibile un ufficio postale mobile

Da giovedì 7 gennaio sarà disponibile nel comune di Altofonte un Ufficio Postale Mobile. La filiale, in via Salvatore Davì, garantirà ai cittadini tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della posta inesitata. Lo comunica Poste Italiane attraverso una nota. "L’Ufficio Postale Mobile - si legge nella nota - osserverà l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, in sostituzione della sede antistante chiusa fino al prossimo 30 gennaio per lavori infrastrutturali".