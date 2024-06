Controlli in centro, ritrovato alla Magione un monopattino rubato a un rider in via Maqueda: due denunciati

Da un lato la lotta alla criminalità, dall'altro il contrasto agli illeciti legati alla malamovida. Questo il duplice obiettivo dell'operazione Alto Impatto, condotta da polizia, carabinieri e personale dell’Asp, nel tratto di via Maqueda compreso tra piazza Villena e via Torino e zone limitrofe.

Durante i controlli, gli poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upgsp) hanno ritrovato a piazza Magione un monopattino rubato a un rider in via Maqueda. Gli agenti hanno individuato il mezzo grazie ad una applicazione che ha consentito di mappare il percorso effettuato. Denunciati due cittadini stranieri, rispettivamente per i reati di furto uno e ricettazione l’altro.

Durante l'operazione Alto Impatto sono stati ispezionati cinque locali: in uno sono state riscontrate carenze strutturali ed irregolarità nel manuale di autocontrollo Haccp. Elevata una multa di 3 mila euro. Nel corso dei servizi, sono state identificate 215 persone e controllati 41 mezzi, 5 le sanzioni al Codice della strada.