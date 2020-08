Uomo scomparso da Altavilla Milicia, i familiari: "Non parla e ha bisogno di medicine"

Da venerdì scorso non si hanno più tracce di Larbi Ziat, detto Roberto, di origini marocchine ma cittadino italiano. L'uomo - 71 anni, da circa 50 residente in Sicilia - è scomparso da Altavilla Milicia. La famiglia, che domenica ha sporto regolare denuncia ai carabinieri della stazione di Altavilla, si è messa alla ricerca di Roberto assieme alle forze dell'ordine. Finora senza nessun risultato.

L'uomo non riesce a parlare perché di recente ha subito un intervento alle corde vocali. Inoltre deve seguire delle terapie - ha problemi alla tiroide - e con sé ha portato solo pochi farmaci. "L'ultimo avvistamento in paese risale a venerdì scorso: alle 9,30 circa alcuni passanti lo hanno visto mentre prelevava dei soldi al bancomat dell'ufficio postale. Poi ha fatto degli acquisti in un minimarket", riferiscono i familiari. "Aiutateci a trovarlo".

Il giorno prima di allontanarsi da casa il 71enne e la moglie, come indicato nella deuncia, avevano avuto un piccolo battibecco. "Nulla di diverso da quanto avviene in tutte le famiglie", precisano i familiari. La mattina seguente però Ziat non era nel suo letto. Ha lasciato il cellulare ma non il portafogli. Secondo la moglie l'uomo dovrebbe avere addosso una maglietta grigia e un paio di pantaloncini corti dello stesso colore.