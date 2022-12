Altavilla, bene confiscato trasformato in locale della movida: verso la revoca della concessione al Cambio Rotta

Ad Altavilla Milicia c'è un bene confiscato alla mafia, il villino Geraci, che doveva diventare un centro di aggregazione polivalente aperto ai giovani e alle attività socio-culturali e che invece è stato trasformato in un locale della movida: si tratta del Cambio Rotta.

Adesso, su impulso della prefettura, la concessione della villa a strapiombo sul mare - un tempo bunker di Salvatore Geraci, imprenditore mafioso ucciso nel 2004 - a breve sarà revocata dal Comune al Consorzio Ulisse (unione di cooperative sociali che opera nel Palermitano con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di comunità attraverso la diffusione della cultura della legalità) e ritornerà dunque nella disponibilità dell'Amministrazione, che ne è proprietaria.

Cosa si è fatto e cosa no

E' questo l'epilogo di una gestione, negli anni più volte al centro di contestazioni, iniziata con il progetto "Ostello - La meglio gioventù", che nel 2012 ha permesso al Consorzio Ulisse di aggiudicarsi il bando del Comune per l'assegnazione del villino Geraci. Di quel progetto (e non solo) però è stato fatto ben poco.

Non c'è l'ostello, non c'è il Centro di educazione ambientale con museo interattivo del mare - che doveva prendere forma grazie alla collaborazione con la facoltà di Biologia marina dell'Università di Palermo e al coinvolgimento di altre associazioni - sebbene sia stato inaugurato, e non ci sono neppure i laboratori originariamente pensati per coinvolgere i giovani (del territorio e non).

Eccetto la parentesi della Scuola internazionale di Cucina mediterranea, qualche iniziativa di memoria antimafia o socio-culturale (recentemente in favore di un gruppo d'anziani), il Cambio Rotta nell'ultimo decennio sembra aver portato avanti soltanto la gestione di un ristorante con 150 posti sulla terrazza della villa, di un lounge bar aperto in occasione di feste private e serate danzanti (con ingresso su prenotazione e drink card). Il locale è diventato inoltre - con l'ok della Giunta comunale - sede per i matrimoni civili.

I finanziamenti ottenuti dal Consorzio Ulisse

Di segnalazioni sul Cambio Rotta, nel corso del tempo (anche di recente), ce ne sono state diverse. Alcune di queste puntano i riflettori sui finanziamenti che il Consorzio Ulisse ha incamerato dalla Fondazione con il Sud. Cifre consistenti: 380 mila euro nel 2013 e altri 370 mila nel 2017 "per potenziare - così si legge nel sito dell'ente no profit - con attività culturali, di educazione ambientale e di animazione per bambini l'offerta già esistente (lounge bar, ristorante e scuola di cucina)". Senza dimenticare poi le donazioni ricevute da Unicredit attraverso la "Unicredit Card Classic E", che raccoglieva il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti con questa speciale carta e la devolveva al Consorzio.

La proroga della concessione nel 2017

Il Consorzio Ulisse, unione di cooperative di tipo B (quelle cioè che gestiscono pure attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate), impegnata oggi in vari progetti, ha avuto in concessione nel 2012 il villino Geraci per 9 anni. Ha poi chiesto al Comune di Altavilla una proroga - accordata con delibera di Giunta numero 17 del 2017 - per altri 6 anni: un modo per consentire al Consorzio Ulisse (aderente a Legacoop) di partecipare al secondo bando della Fondazione con il Sud e ottenere così altri finanziamenti "per valorizzare il bene". Infatti, tra i requisiti richiesti, era prevista una concessione residua del bene di almeno 10 anni: senza l'intervento del Comune, dunque, il Consorzio non avrebbe potuto concorrere. Tutti i provvedimenti varati dall'amministrazione di Altavilla si inseriscono all'interno di una cornice più ampia, quella del regolamento per l'affidamento in concessione a soggetti privati dei beni confiscati alla mafia. Beni che, a norma di regolamento, devono essere gestiti per finalità sociali.

I dubbi sul rispetto della convenzione con il Comune

Il Consorzio Ulisse ha rispettato quanto stabilito nella convenzione con il Comune e, più in generale, le disposizioni contenute nel regolamento per l'utilizzo dei beni confiscati alla mafia? La domanda se l'è posta nel 2015 anche l'allora sindaco di Altavilla, Antonino Parisi, che dopo un controllo di carabinieri e polizia municipale al Cambio Rotta e gli esposti di alcuni cittadini, aveva avviato un procedimento per valutare un'eventuale revoca della concessione. "Non s'intende sindacare l'utilità sociale di serate danzanti o che accolgano live band (pur nutrendo dubbi su di essa) - si legge in un atto d'indirizzo della Giunta municipale datato 10 ottobre 2015 - quanto la circostanza che le serate siano state piegate ad una logica commerciale tipica delle attività di discoteca".

Più business che finalità sociali

Da qui la considerazione che "l'attività posta in essere come spiccatamente commerciale ed a fini di lucro" possa "affievolire il valore dell'utilità sociale cui la concessione è preordinata". L'ex sindaco di Altavilla aveva così disposto una conferenza di servizi sull'utilizzo del villino Geraci da parte del Consorzio Ulisse, che si tenne il 18 novembre 2015, alla presenza anche di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati alla mafia.

Il risultato? "Le violazioni, limitate e contingentate nel tempo - recita il verbale della conferenza di servizi - in assenza di chiarimenti da parte del comandante dei carabinieri in ordine al tempo degli accertamenti, pur non essendo irrilevanti, non appaiono di gravità tale da giustificare l’estrema misura della decadenza/revoca della concessione. Tuttavia in sede di conferenza è emersa l'esigenza, condivisa da tutti i partecipanti, che il Comune unitamente all'Agenzia indichino delle prescrizioni cui il Consorzio dovrà attenersi".

Insomma, un cartellino giallo. Frattanto ad Altavilla l'amministrazione comunale è cambiata: dopo l'intermezzo dei commissari, da due mandati consecutivi il sindaco è Giuseppe Virga. Nel 2017, quando era già in carica, la concessione del villino Geraci al Consorzio Ulisse è stata prorogata fino al 2027. Anche se i dubbi sull'effettivo rispetto della concessione e del regolamento comunale non erano stati del tutto fugati. Il sindaco Virga, contattato da PalermoToday, parla di una "breve gestione virtuosa" e sostiene che "già nel 2017 il Consorzio Ulisse aveva fatto 'mea culpa' promettendo al Comune di interagire con altre realtà locali del terzo settore per incrementare l'uso a fini sociali del bene. Non a caso nel secondo bando della Fondazione con il Sud, il Comune era partner con altre associazioni".

Eppure il Cambio Rotta è andato avanti in questi anni prevalentemente, se non quasi esclusivamente, con il servizio ristorazione e organizzando settimanalmente serate di discoteca fino allo scorso ottobre. Basta dare un'occhiata su Facebook per riscontrare il tutto: la pagina social del Cambio Rotta, infatti, viene usata per promuovere eventi e serate a pagamento, quindi attirare clienti; di contro, quando dal portale web del Consorzio Ulisse si prova ad accedere al sito del Cambio Rotta il collegamento non c'è proprio.

I bilanci e le relazioni

Sul portale del Consorzio Ulisse le notizie sul Cambio Rotta si limitano a poche righe inserite nella sezione beni confiscati. E dire che in base al regolamento del Comune di Altavilla sui beni confiscati, i concessionari hanno "l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti". Atti che non si trovano sul sito del Consorzio Ulisse ma che, per una questione di trasparenza, dovrebbero essere comunque accessibili. Il Comune, proprietario del bene dato in concessione, ha mai ricevuto tutti questi documenti con puntualità? "Non sono stati sicuramente puntuali" risponde il sindaco di Altavilla, aggiungendo che "l'ultima relazione inviata compendia quelle degli ultimi anni". E i bilanci? "Non ricordo, a onor del vero", questa l'altra risposta.

Verso la revoca della concessione

Parole che confermano i sospetti su un uso distorto del villino Geraci per finalità non propriamente sociali. "Anche io - sostiene Virga - ho contestato il fatto che non si poteva fare esclusivamente attività commerciale. Questa estate, sulla scorta di segnalazioni e controlli, avevo chiesto chiarimenti ma non ho avuto risposte dal Consorzio Ulisse. Poi è arrivata la nota della prefettura e ci siamo attivati notificando un preavviso di revoca della concessione. Il Consorzio Ulisse si è difeso dicendo di aver rispettato la concessione e che le attività commerciali erano ai fini dell'autosostentamento. Alla fine però hanno condiviso l'opportunità di restituire la gestione del bene. Una delibera di Giunta immediatamente esecutiva mi ha autorizzato alla risoluzione della convenzione: a giorni ci sarà la firma dell'accordo".

Resta il fatto che sul caso del Cambio Rotta si sarebbe potuto (e dovuto) intervenire prima. "L'attività di verifica dell'amministrazione comunale era già in corso. Abbiamo chiesto la relazione al Consorzio Ulisse e acquisito altre informazioni da polizia municipale e carabinieri". A garantirlo è sempre il sindaco, che infine annuncia: "Non assegneremo più il villino Geraci a nessun ente, il Comune ne manterrà la titolarità diretta e, di volta in volta, stipulerà dei rapporti di collaborazione con associazioni del terzo settore. Di sicuro continueremo a fare i matrimoni. Lo useremo in modo virtuoso".