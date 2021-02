Tragico incidente ad Altavilla, pensionato cade in un pozzo e muore

I vigili del fuoco e i carabinieri hanno recuperato il corpo di un 73enne in contrada Regia trazzera Passo Palermo. Dopo l'ispezione cadaverica la salma è stata restituita ai familiari per il funerale

Sarebbe scivolato per poi cadere dentro un pozzo dove poi è stato trovato morto. Tragedia ad Altavilla Milicia dove i vigili del fuoco e i carabinieri hanno recuperato la scorsa notte il cadavere di un pensionato di 73 anni, Salvatore Lombardo, in contrada Regia trazzera Passo Palermo. A lanciare l’allarme sono stati i parenti che non avevano più notizie dell’uomo.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Bagheria ma dalle prime risultanze si tratterebbe solo di un tragico incidente. Ancora da ricostruire la dinamica per chiarire cosa stesse facendo l'uomo e quando sia caduto. Dopo l’ispezione da parte del medico legale la salma è stata restituita per la celebrazione del funerale.