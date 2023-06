Altavilla, un chiosco nel terrazzo di Villa Geraci: nuovo bando del Comune ma resta aperto il caso del Cambio Rotta

Un chiosco per la somministrazione di bevande e alimenti sorgerà nel terrazzo di Villa Geraci, il bene confiscato alla mafia che fino allo scorso dicembre ospitava il Cambio Rotta. Dopo la revoca della concessione al Consorzio Ulisse, che avrebbe trasformato in un locale della movida quello che doveva essere un centro di aggregazione polivalente aperto ai giovani e alle attività socio culturali, l'immobile è ritornato al Comune di Altavilla Milicia. La Giunta ha deciso di affidare l'area esterna a un ente del privato sociale, mantenendo invece la gestione degli spazi interni. La vicenda di Villa Geraci, raccontata PalermoToday, ha aperto uno squarcio sulla gestione e sull'uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ancora alla ribalta della cronaca per il caso dell'immobile di via Matteo Dominici, a Palermo, che l'imprenditrice Valeria Grasso avrebbe occupato abusivamente.

I vandali a Villa Geraci

Pochi giorni fa l'amministrazione di Altavilla ha pubblicato il bando per l'assegnazione quinquennale dell'area esterna di Villa Geraci, presa subito di mira dai vandali dopo la riconsegna all'ente. Ignoti avrebbero rubato il rame presente nella struttura, danneggiato bagni e impianti elettrici. La notizia del raid vandalico è stata confermata in Consiglio comunale dal sindaco Giuseppe Virga, che ha risposto a un'interrogazione presentata dal gruppo Per la Milicia.

Nella seduta del 17 maggio il primo cittadino ha fatto un excursus sull'affidamento della Villa a strapiombo sul mare di via Consolare - un tempo bunker di Salvatore Geraci, imprenditore mafioso ucciso nel 2004 - e ha ripercorso le tappe che hanno portato alla revoca della concessione al Consorzio Ulisse "in quanto dopo il lockdown le attività divennero prettamente o solo commerciali", annunciando infine l'emanazione di un nuovo bando.

Il nuovo bando del Comune

L'avviso pubblico del Comune segue un atto d'indirizzo della Giunta (datato 28 aprile), che ha messo nero su bianco la volontà di affidare a enti del privato sociale (comunità giovanili, associazioni, organizzazione di volontariato e del terzo settore o altre tipologie elencate nell'articolo 48 Codice antimafia) una "ampia area esterna del compendio immobiliare", "nella considerazione dell'impossibilità per quest'ente di utilizzare, direttamente e indirettamente, il bene nella parte estrema". La porzione di spazio messa a bando, ovvero il terrazzo, "dovrà essere circoscritta e ben evidenziata rimanendo l’immobile nella piena disponibilità del Comune".

Il chiosco verrà assegnato per cinque anni al massimo rialzo sul canone concessorio (base d'asta 2.500 euro annui più il canone unico patrimoniale) e dovrà avere - per ragioni di estetica, decoro e assetto urbanistico - determinati requisiti. E' infatti prevista l'installazione di un prefabbricato con una superficie massima di 20 metri quadri e un'altezza di 3 metri, "preferibilmente in legno, vetro, ferro con copertura in rame o altro materiale eco-compatibile". Chi si aggiudicherà il bando potrà occupare un'ulteriore superficie di 200 metri quadri adiacente al chiosco. Per le offerte c'è tempo fino alle 12 di giovedì 22 giugno.

I dubbi sulle finalità sociali

Nelle intenzioni della Giunta, "i proventi dovranno essere reinvestiti in attività di carattere sociale e culturale a favore dell'intera comunità e/o alla manutenzione del medesimo bene confiscato". In un breve post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Altavilla, a differenza degli atti ufficiali, si parla di "centro sociale e culturale con chiosco". Cosa ben diversa dall'obiettivo dell'amministrazione, che vorrebbe far ruotare attorno al chiosco "una serie di attività con finalità sociali".

Anche in questo caso però la linea di demarcazione fra attività sociali e puramente ricreative, se non proprio commerciali, non è ben definita. La trasformazione di Villa Geraci in un locale della movida ha portato alla revoca della concessione al Consorzio Ulisse. Un caso, quello del Cambio Rotta, che non può dirsi chiuso: i consiglieri di Per la Milicia, guidati dal capogruppo Salvatore Lo Bosco (vice del sindaco Virga nella scorsa consiliatura e ora all'opposizione), hanno provato a riaprirlo con l'interrogazione discussa in Aula il 17 maggio, finalizzata ad accertare un eventuale "scambio di corrispondenza con la prefettura in merito alla gestione del bene". Lo stesso Lo Bosco si è detto "non soddisfatto" della risposta del sindaco e ha concluso lamentandosi anche per il mancato riscontro dell'amministrazione ad una pec inviata dalla consigliera Antonella Petrancosta.

Le richieste inevase di accesso agli atti

Il Comune di Altavilla non ha dato seguito nemmeno alle richieste di accesso agli atti avanzate dall'ex sindaco Antonino Parisi e da Antonino Marrone, referente della costituente per le Madonie e per l'Imera. Sulla richiesta di Parisi, che risale al 9 dicembre 2022, l'ingegnere Daniela Bonsignore (responsabile comunale del settore III) si è pronunciata il 23 marzo scorso scrivendo che "non è sufficiente il generico e indistinto interesse" ma bisogna "fornire elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e univoca un interesse reale".

Un comportamento "dal sapore dilatorio" secondo l'ex sindaco Parisi, che in una lettera ha nuovamente sollecitato la visione delle carte sul vecchia gestione di Villa Geraci, per altro preannunciata in una precedente comunicazione della stessa amministrazione, citando le norme e gli orientamenti giurisprudenziali che riconoscono ai cittadini "il diritto alla richiesta di atti inerenti alle pubbliche amministrazioni a qualunque fine e senza necessità di motivazione". Nel caso specifico stiamo parlando dei bilanci e delle relazioni sulle attività svolte dal Consorzio Ulisse che, per stessa ammissione del sindaco Virga, "non sono stati sicuramente puntuali". Atti che il Comune dovrebbe avere ma che non saltano fuori, nel silenzio anche di enti e organismi che potrebbero esercitare funzioni ispettive e di controllo. Da un caso di provincia come questo di Altavilla a un altro in città, come quello che riguarda Valeria Grasso: chi vigila sui beni confiscati alla mafia?