Si è consegnato ai carabinieri l'uomo che ha tentato di uccidere la moglie a coltellate ad Altarello

L'uomo accusato di aver cercato di uccidere con un coltello l'ex moglie, in un'abitazione di Altarello, si è consegnato ai carabinieri. Giuseppe Consumare, di 52 anni, oggi pomeriggio si è presentato in caserma. Adesso sono in corso gli adempimenti per valutare la posizione dell'uomo e gli eventuali provvedimenti della procura.

Martedì mattina la moglie, una donna di 47 anni, era stata ricoverata all'ospedale Ingrassia, dov'è arrivata accompagnata dai figli, sotto choc, con i denti rotti e piena di tagli su tutto il corpo, al punto che sono stati necessari oltre 80 punti di sutura per ricucirle le numerose ferite inferte con un coltello. "E' stato mio marito, ha provato ad accoltellarmi", aveva ripetuto più volte la donna ai medici.

La rivelazione aveva fatto scattare immediatamente una segnalazione alle forze dell'ordine, che si sono messi sulle tracce di Consumare, dal quale la 47enne si era separata da Natale scorso. L'uomo era irreperibile ed era ricercato da quando era scappato dalla casa in cui abitavano ad Altarello, dove stava per consumarsi la tragedia.

Secondo quanto ricostruito la donna, che aveva deciso di chiudere una relazione trentennale con il marito, era andata ormai da qualche mese a stare da uno dei figli che viveva nello stesso palazzo. Martedì mattina sarebbe rientrata un attimo in casa. Poi, certa che l'ex compagno fosse già andato a lavorare, si sarebbe seduta sul divano e si sarebbe accesa una sigaretta. Con la coda dell'occhio avrebbe visto però l'uomo che - ha raccontato in preda alle lacrime - avrebbe subito estratto un grosso coltello da cucina e glielo avrebbe puntato al collo cercando di colpirla. La 47enne avrebbe opposto tutta la sua resistenza per vincere la ferocia del marito, parando i colpi con le braccia e arrivando a bloccare la lama stringendola tra le mani. Il frastuono della lite avrebbe attirato l'attenzione degli altri familiari, intervenuti per bloccare l’uomo e soccorrere la donna che, con le ultime forze, sarebbe scappata dall'appartamento per poi stramazzare davanti al portone del palazzo. Consumare era riuscito a fuggire a bordo di uno scooter. Braccato dalle forze dell'ordine, oggi l'uomo si è consegnato ai carabinieri.