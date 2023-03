VIDEO | Il popolo di Almaviva torna in piazza: "Eravamo gli angeli del 1500, poi ci hanno buttati via"

Si sono radunati davanti alla sede della Regione per la prima di una due giorni di sit in per sensibilizzare il governo e le parti sociali sulla situazione in cui oggi versano le 500 famiglie dei dipendenti di Palermo, Catania, Milano, Napoli e Rende, rimasti senza tutela di clausola sociale