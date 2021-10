/ Via Ugo la Malfa

Almaviva, operatori in piazza con una bara di cartone "Rip Alitalia"

Manifestazione davanti alla sede di Covisian, che ha vinto la gara per l'assistenza clienti della neonata Ita, in via Ugo La Malfa. Le proposte formulate finora riguardano l'assorbimento di 100 dipendenti su oltre 600, idea bocciata dai sindacati