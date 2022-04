Almaviva-Covisian, Aiello (M5s): "Il 20 aprile la vertenza approderà al ministero del Lavoro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tavolo al Ministero del Lavoro il prossimo 20 aprile per discutere della vertenza Almaviva-Covisian.Ad annunciarlo in una nota è Davide Aiello, deputato del M5S, componente della commissione Lavoro, che si schiera con al fianco dei lavoratori. "L’uragano che ha nuovamente colpito i circa 500 lavoratori e lavoratrici palermitani di Almaviva e Covisian - commenta Aiello - sa di ennesima beffa. Solo pochi mesi fa è stato raggiunto un accordo, non del tutto soddisfacente, che comunque garantiva la continuità dei livelli occupazionali. Il nuovo dietrofront da parte di Ita lascia pensare che si giochi con il futuro di questi lavoratori. Tutto ciò è inaccettabile e - conclude il deputato - chiederemo con forza al Governo di prendere una posizione ferma a tutela dei lavoratori"