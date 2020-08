Alluvione a Palermo, premiato il poliziotto eroe che salvò gli automobilisti intrappolati

Il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli ha premiato Alessio Patricolo, l'assistente capo delle volanti della polizia, che il 15 luglio è intervenuto in viale Regione Siciliana, a Palermo, per salvare le persone rimaste bloccate dentro un'auto durante l'alluvione che ha flagellato il capoluogo siciliano. L'agente - di Bagheria - era stato immortalato nella foto simbolo, in cui era intento a rompere i vetri della vettura per salvare la coppia intrappolata al suo interno.

Il primo cittadino di Bagheria ha chiesto a Patricolo come si sono svolti i fatti: ''Non appena è arrivato via radio l’allarme dato da un primo equipaggio - ha raccontato l'agente - sono intervenute sul posto 3 volanti che poi sono diventate oltre 10 pattuglie, l’acqua si è alzata nel giro di pochi secondi sino ad arrivare a quasi 4 metri e le auto che si andavano ricoprendo d’acqua erano numerose, abbiamo salvato oltre 70 persone inclusi i bambini".