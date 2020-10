Alluvione del 15 luglio, Orlando: "Rimborsare i cittadini per i danni subiti"

Il sindaco Leoluca Orlando torna a sollecitare la dichiarazione dello stato di calamità naturale ed emergenziale in merito alla bomba d'acqua che ha colpito Palermo lo scorso 15 luglio. "Alla fine della scorsa settimana, infatti, da una lettera ricevuta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte - spiegano dal Comune - si è appreso che la Regione non ha avviato alcuna istruttoria della pratica".

"Il primo cittadino - si legge in una nota del Comune - aveva già scritto sia al presidente del Consiglio dei Ministri, sia al presidente della Regione Siciliana, con le note 719039 del 17/07/2020 e 857780 del 28/09/2020, al fine di ribadire la necessità dello stato di calamità per attivare le necessarie procedure di risarcimento dei danni causati dal violento nubifragio che ha colpito la città. Ora la nota della presidenza del Consiglio chiarisce che senza l'istruttoria da parte della Regione, la Protezione civile nazionale non può avviare la procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza".

Al Comune sono giunte 450 richieste di risarcimento danni: circa 250 per automobili, poi un centinaio di abitazioni private e infine condomini per danni a parti comuni e imprese per danni a magazzini e merce. Gli importi dichiarati vanno da poche centinaia di euro a 300 mila euro. Circa 100 tra persone e aziende hanno avviato azioni legali contro l'amministrazione comunale, "costretta" a difendersi tirando in ballo l'eccezionalità dell'evento atmosferico e il fatto che lo stesso non sia stato preventivamente copmunicato da chi di competenza (Protezione civile regionale), persino quando le piogge erano già in corso.

Senza la dichiarazione dello stato di calamità naturale, oltre ai 900 mila euro inseriti nella finanziaria regionale non ci sarà alcuna somma disponibile e inevitabilmente si andrà incontro a lunghi ed incerti contenziosi legali. Nel caso invece in cui ci fosse la dichiarazione di calamità, lo Stato stanzierebbe i soldi sulla base delle richieste fatte dagli enti locali. "La dichiarazione dello stato di calamità per i fatti di luglio - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - è indispensabile per poter procedere alle pratiche di rimborso dei danni subiti da tanti cittadini. E' una procedura che normalmente dura parecchio tempo e proprio per questo è indispensabile farla partire al più presto, come da me chiesto già il 17 luglio. Per questo ho sollecitato il presidente della Regione, della cui grande attenzione e sensibilità al tema sono certo".