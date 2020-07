Ha salvato coppia intrappolata in auto durante l'alluvione, Bagheria premia poliziotto-eroe

Senza la minima esitazione si è letteralmente arrampicato sul tetto di un'auto che, lo scorso 15 luglio a Palermo, era rimasta sommersa dall'acqua in viale Regione Siciliana e, rompendo i finestrini, è riuscito a salvare una coppia. Nei stessi caotici momenti ha portato al riparo anche un uomo e ha aiutato tanti altri cittadini in difficoltà. Adesso Alessio Patricolo, poliziotto originario di Bagheria che il giorno dell'alluvione che ha colpito il capoluogo siciliano era in servizio, riceverà un economio da parte del sindaco di Bagheria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La cerimonia si terrà mercoledì 29 luglio, alle 11, nela sala Borremas di Villa Butera, alla presenza delle forze dell'ordine del Comune di Bagheria e rappresentanti della Questura di Palermo. L'assistente capo delle volanti della polizia ha accettato volentieri l'invito del sindaco ma non vuole essere considerato un eroe: "Ho solo fatto il mio dovere per intervenire al più presto"