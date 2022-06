Sarà un lunedì all'insegna del gran caldo, allerta rossa della Protezione civile

Allerta rossa nel Palermitano. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio incendi e le ondate di calore a partire da stanotte e per le 24 ore successive, fino al 27 giugno, in tutta la regione. "Il robusto anticiclone di origine nord-africana presente sul Mediterraneo centrale - si legge in una nota - indurrà un ulteriore aumento delle temperature che registreranno valori massimi elevati o molto elevati, specie al Centro-Sud. La ventilazione, seppur di debole o moderata intensità, si disporrà dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulle due Isole maggiori e lungo i settori costieri centro-settentrionali".

Secondo le previsioni di 3bmeteo, le temperature di domani oscilleranno tra i 32 e i 35 gradi. Un caldo che complica le cose rispetto agli incendi registrati nelle ultime 48 ore che hanno mandato in fumo decine di ettari di macchia mediterranea in provincia di Palermo. Il rogo più preoccupante è quello che ha colpito San Martino delle Scale, frazione di Monreale, domato soltanto ieri sera dopo il duro lavoro dei vigili del fuoco, della Forestale e della Protezione civile. Altri incendi sono stati registrati a Bagheria, Misilmeri, Trabia e Partinico, rendendo necessario in alcuni casi l'intervento dei canadair.

L'avviso pubblicato dalla Protezione civile regionale