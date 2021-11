Meteo in peggioramento, attesi rovesci e temporali sulla Sicilia: scatta una nuova allerta gialla

Ancora rovesci e temporali sulla Sicilia e sull'Isola scatta una nuova allerta gialla per condizioni meteo avverse. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani. “Dalle prime ore di giovedì 25 novembre 2021 e - si legge nell'avviso - per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento”.

Il peggioramento, con perturbazione in arrivo associata a piogge e anche temporali su Palermo contestualmente ad un calo delle temperature con massime in genere non oltre i 16-17 gradi, era già stato previsto ieri dal meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com. Da venerdì il meteo sarà più variabile con sole alternato a nubi irregolari e associate a qualche breve rovescio o spunto temporalesco, specie sabato. In questa fase previste temperature massime sui 16-18°C con vento a tratti teso da Ovest.