Inizia maggio, ma s'interrompe la primavera: piogge e allerta gialla a Palermo

Il maltempo sembra non voler mollare la presa su Palermo in questo inizio di maggio dal cielo più invernale che primaverile. Le piogge che hanno investito oggi il capoluogo, potrebbero protrarsi nelle prossime ore. Per questo la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Il meteo a Palermo di mercoledì 3 maggio

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, sarà un mercoledì dal tempo instabile. Nelle prime ore della giornata è previsto cielo coperto con possibili piogge, mentre nel pomeriggio dovrebbe arrivare un miglioramento, con nubi sparse e ampie schiarite. Le temperature oscileranno da una minima di 15 a una massima di 19 gradi.