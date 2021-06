Ondate di calore e rischio incendi: sarà una domenica bestiale, temperatura fino a 36 gradi

Sarà una domenica all’insegna del grande caldo. La Protezione civile regionale ha diffuso oggi un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido a partire dalla mezzanotte del 27 giugno e per le successive 24 ore. "Permane il livello 3 (colore rosso) nella provincia di Palermo - si legge in una nota - per quanto riguarda il rischio di ondate di calore previste per domani. Si attesta sui 36°, la previsione relativa alla temperatura massima percepita. Il rischio di incendi, nel Palermitano, prevede una pericolosità ‘media’ ed un livello di ‘preallerta’ (colore arancione)".