Ancora allerta caldo e rischio incendi a Palermo, non si scende sotto i 36 gradi 

Rischio incendi e ondate di calore per le prossime 24 ore. Per domani è previsto a Palermo il livello 2 d'allerta (colore arancione) per il caldo, con una temperatura massima percepita di 36 gradi. Lo dice la protezione civile regionale.

Bollino rosso invece per quanto riguarda il rischio di incendi: sempre per domani, tra Palermo e provincia, è prevista una pericolosità elevata, con livello di "allerta" rosso.