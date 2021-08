Ancora allerta massima per ondate di calore e rischio incendi: non si scende sotto i 37°

Non accenna a diminuire il caldo nella provincia di Palermo dove permane il massimo livello di rischio per ondate di calore e incendi. L'avviso 172 emesso oggi dalla Protezione Civile regionale, reso noto dal Comune, prevede solo una leggera diminuzione delle temperature percepite, che arriveranno fino a 37°C (livello 3, colore rosso) sia per la giornata di domani che per dopodomani, sabato 14 agosto.

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, la previsione è ancora di pericolosità massima ("alta") e il livello di "attenzione" (colore rosso).

L'incendio che ieri sera ha coinvolto il centro abitato di Petralia Soprana, nelle Madonie, ha devastato parte del paese e ha causato anche danni ai residenti: dieci i cittadini rimasti lievemente intossicati che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118. Cento gli sfollati che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni perché raggiunte dalle fiamme.