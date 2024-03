Allarme sicurezza sulla rete del tram, Vitale (Cub Trasporti): "La video sorveglianza va estesa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sui tram è allarme sicurezza". A dirlo in una nota è Antonio Vitale, segretario Cub Trasporti, che interviene per denunciare "i rischi che ogni giorno corrono gli operatori impegnati nella conduzione dei tram dell'Amat". Il sindacato ha informato il Comune, le forze dell'ordine e il responsabile sicurezza dell'Amat dei pericoli creati da "macchine private, che per aggirare il traffico transitano nelle corsie preferenziali, per non parlare di podisti, monopattini e bici elettriche".

"Il percorso del tram in alcuni punti, e soprattutto alle fermate, è protetto da telecamere nei sensi di marcia - aggiunge Vitale - ma nessuno ha mai sollevato la gravità del caso. Chiediamo di estendere la video sorveglianza in tutta la tramvia in modo tale da permettere il controllo alla sala operativa dell'Amat. Solo così si avrebbe il tempo di individuare i pericoli costanti e avvisare le forze dell'ordine della presenza di persone all’interno della tramvia".