Allarme tra i viali del Policlinico: "Coppia di malintenzionati minaccia medici con un coltello"

Da alcune settimane ci sarebbero due persone, un uomo e una donna di 35-40 anni, che si aggirerebbero fra i viali dell’ospedale fermando e minacciando medici e infermieri con l’obiettivo di rapinarli. A lanciare l’allarme è stato un dottore trentenne del Policlinico che ha raccontato un’esperienza vissuta con questi due soggetti poche sere fa, probabilmente a fine turno: "Si stavano avvicinando anche a me - scrive sui social - ma un collega, riconoscendoli, li ha allontanati e fortunatamente non hanno avuto modo né di avvicinarsi né di minacciarmi".

L’episodio, e più in generale il clima di poca sicurezza percepito dal personale, è stato comunicato alla direzione ospedaliera che, attraverso gli stessi canali, ha risposto al giovane medico. "Si tratta di eventi spiacevoli che di certo - dice il commissario straordinario, Alessandro Caltagirone - vanno subito segnalati a forze dell’ordine e vigilanza interna. Come è noto il Policlinico ha una logistica particolare e complessa, con varchi che danno direttamente all’esterno e altri che riportano al parco interno. Siamo al lavoro per favorire una maggiore chiusura dei punti di accesso, pur tenendo conto che alcuni devono essere garantiti come vie di esodo".

Ciononostante un primo intervento sarebbe pronto così da tamponare il problema: "Ci siamo già attivati con i direttori dei dipartimenti - continua il commissario straordinario del Policlinico - per normare i varchi e consentire gli accessi al personale autorizzato e agli utenti, ma solo in orari consentiti. Ringraziamo per questa segnalazione rassicurando che anche per noi il tema della sicurezza è un argomento caldo ed essenziale su cui stiamo ponendo massima attenzione".