Sicurezza in centro, l'allarme della prima circoscrizione: "Nessun miglioramento, il prefetto ci convochi"

Movida selvaggia, rifiuti abbandonati per strada, spaccio di droga, furti con spaccata: a quasi un mese dal corteo promosso dalla prima circoscrizione assieme a sindacati e associazioni, in centro storico è ancora allarme sicurezza. Tanto che il Consiglio di circoscrizione - con una mozione urgente, presentata dal vicepresidente Antonio Nicolao - torna a chiedere un incontro con il prefetto.

"Non abbiamo registrato nessun evidente segnale di miglioramento - afferma Nicolao -. Alla prefettura avevamo chiesto maggiore presenza fisica dello Stato, soprattutto nelle aree più frequentate, ma finora non ci sono state risposte tangibili. Confidiamo nelle istituzioni e spero che presto il prefetto ci convochi".

Lo scorso mese il sindaco Roberto Lagalla, in un'intervista a PalermoToday, aveva paventato la possibilità "di integrare il corpo di polizia municipale con personale di Protezione civile, vigilanza privata autorizzata ed ex agenti, che potranno effettuare ronde urbane e far intervenire le forze dell'ordine su chiamata".

"Sarebbe già qualcosa - sottolinea Nicolao -. Le ciroscoscrizioni sono la prima linea del disagio, ogni giorno tocchiamo con mano i problemi del centro storico. Vero è che non bisogna creare allarmismi ingiustificati, come ha detto il sindaco, ma non possiamo stare con le mani in mano: la movida è sempre più selvaggia, la raccolta dei rifiuti è deficitaria, furti e spaccio di droga sono a livelli preoccupanti. Serve un'iniezione di fiducia in favore dei cittadini, che solo un maggiore controllo del territorio può garantire".