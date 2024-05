Allarme legionella al comando della polizia municipale, uffici di via La Malfa chiusi per tre giorni

Allarme legionella al comando della polizia municipale. Gli uffici di via Ugo La Malfa resteranno chiusi al pubblico per tre giorni: domani, venerdì e lunedì. La decisione è stata presa per consentire i trattamenti con il biossido di cloro nelle vasche di raccolta delle acque e nelle tubature.

"Un intervento di prevenzione - spiegano dal comando - richiesto per scongiurare il rischio infettivo. L'allarme è scattato quando uno dei dipendenti si è ammalato. E così sono partite le procedure per eliminare il rischio di contagio. Dopo le operazioni verrà eseguito il controllo e le attività, che non si fermeranno in questi giorni, potranno riprendere a pieno regime".

"Per ogni evenienza i cittadini potranno contattare il centralino, al numero 091-6954111". Dal comando di via La Malfa fanno sapere che non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma "per maggiore precauzione è stata disposta la sanificazione". Per questa ragione gli amministrativi lavoreranno da casa, in smart working, mentre i vigili urbani operativi in strada utilizzeranno i bagni chimici.