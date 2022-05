Falso allarme bomba in via Notarbartolo, strada chiusa e disagi vicino alla Corte dei conti

Strada chiusa, disagi al traffico e qualche momento di tensione per un allarme bomba. E' quanto accaduto oggi pomeriggio in via Notarbartolo, all'altezza del civico 7, vicino alla Corte dei Conti.

I militari della guardia di finanza hanno ricevuto la segnalazione di un pacco sospetto abbandonato. Sul posto sono intervenuti artificieri, vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, come previsto in questi casi. L'involucro abbandonato è stato fatto brillare, fortunatamente senza alcuna conseguenza.