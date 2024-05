Caos in via Libertà, strada chiusa per un allarme bomba

Allarme bomba in via Libertà. La polizia e i vigili urbani sono intervenuti poco prima delle 14 per chiudere il tratto di strada compreso tra piazza Croci e il Politeama a seguito della segnalazione di un passante che aveva notato un oggetto non meglio identificato, molto simile a una batteria per auto, abbandonato in strada fra alcuni mezzi parcheggiati. A scopo precauzionale sono stati allontanati tutti i presenti e i dipendenti di alcune attività commerciali che si trova all'altezza dell'incrocio con via Enrico Parisi. E' stato chiesto l'intervento degli artificieri. (Articolo in aggiornamento)