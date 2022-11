Disagi e caos per una valigia sospetta, falso allarme bomba vicino a piazza Tosti

Anche in via Generale Sirtori scatta un falso allarme bomba. A meno di 24 ore dall’episodio che ha mandato in tilt il traffico attorno al ponte Oreto, la presenza di una valigia sospetta a pochi passi da piazza Tosti - al confine tra le zone Malaspina e Noce - ha fatto scattare questa mattina le procedure di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri della polizia che hanno circoscritto l’area e chiuso alcune strade per fare brillare il bagaglio abbandonato vicino a un bar e segnalato da un passante. Terminate le operazioni è stato accertato che si trattasse di un falso allarme e che all'interno di quel trolley ci fossero soltanto abiti e pochi effetti personali. Le strade sono state riaperte e la circolazione è stata ripristinata.