Valigia sospetta in via Alessandro La Marmora, scatta l'allarme bomba

Una valigia sospetta ha fatto scattare un allarme bomba in via Alessandro La Marmora, all'incrocio con via Libertà. Il bagaglio, di colore blu e dimensioni medie, è stato rinvenuto sul marciapiede tra due vetrine, quasi all'altezza del civico 93. L'allerta poco dopo mezzogiorno, in seguito alle telefonate di alcuni residenti che hanno segnalato la presenza di un bagaglio abbandonato. Traffico rallentato in tutta la zona.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il nucleo artificieri dell'Arma, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. L'area è stata circoscritta e chiusa al transito veicolare. Secondo quanto riferiscono alcuni passanti, il portiere di un palazzo vicino avrebbe visto un uomo lasciare il trolley per strada per poi andare via.

Insospettito dalla scena si sarebbe rivolto ad alcuni residenti che a loro volta avrebbero allertato il 112. Terminate le operazioni di ispezione è stato accertato che si trattava di un falso allarme e che il bagaglio non conteneva nulla di pericoloso. Intorno alle 14 la situazione è tornata alla normalità e la circolazione è stata ripristinata.