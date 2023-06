Trolley abbandonato accanto a un cestino, scatta l'allarme bomba al porto

Allarme bomba al porto. La polizia è intervenuta oggi per verificare il contenuto di un trolley di colore nero abbandonato accanto a un cestino dei rifiuti. Dopo la segnalazione del bagaglio sospetto, di cui nessuno reclamava la proprietà, gli agenti hanno allontanato i viaggiatori per ragioni di sicurezza in attesa dell’arrivo di una squadra di artificieri.

A lanciare l’allarme sarebbe stato qualche crocerista che avrebbe notato quel trolley abbandonato. In pochi minuti l’area si è riempita di poliziotti dell’Ufficio di frontiera marittima, dai militari della guardia costiera e dal personale dell’Autorità portuale che hanno cinturato l’area e allontanato i lavoratori pronti a imbarcarsi.

Gli artificieri hanno analizzato a distanza l’oggetto sospetto prima di procedere con le operazioni per farlo brillare. Dalla successiva ispezione è emerso che il trolley era vuoto e dunque con ogni probabilità era stato lasciato accanto al cestino da qualche turista.