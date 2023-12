Allarme bomba, paura su un traghetto da Napoli diretto a Palermo

Allarme bomba ieri sera nel porto di Napoli. Due navi della Grimaldi sono state fermate prima della partenza per una chiamata ricevuta dalla Capitaneria di Porto. Le due imbarcazioni erano dirette a Cagliari e Palermo. L'allarme ha riguardato la prima, ma ha coinvolto anche la seconda per vicinanza di attracco.

I passeggeri sono stati evacuati. Alcuni si sono rifugiati alla Stazione Marittima per stare al caldo, ma decine di persone hanno deciso di attendere nel piazzale antistante le navi. Sia coloro che erano al coperto che chi è rimasto all'addiaccio ha ricevuto la cena, a base di pizza, e delle coperte per affrontare il freddo.

A bordo della nave sono salite le unità cinofile che con l'ausilio dei cani per cercare tracce di eventuali esplosivi. Per tanti palermitani è stata una lunga notte. L'allarme bomba è poi rientrato: i passeggeri e i membri dell'equipaggio sono stati fatti scendere per consentire i controlli da parte delle forze di polizia, con le unità cinofile, che hanno dato esito negativo. La nave, secondo quanto si apprende da fonti della compagnia di navigazione, è salpata durante la notte.

L'allarme era scattato nel pomeriggio e la partenza del traghetto, prevista per le 19, era stata bloccata. I 162 passeggeri a bordo sono stati fatti scendere e, successivamente, anche i 67 membri dell'equipaggio, per consentire l'ispezione della nave. Terminati i controlli, sono state avviate le operazioni per la ripartenza del traghetto.

fonte NapoliToday