Pacco sospetto sotto al ponte Oreto: falso allarme bomba, era un giocattolo

Chiuso il ponte Oreto per un allarme bomba. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a seguito della telefonata di un cittadino che segnalava la presenza di un pacco sospetto vicino alle basi in cemento dei piloni che sorreggono il ponte. Dopo l'allarme lanciato tramite il 112 sono intervenute diverse pattuglie che hanno bloccato l'accesso alla struttura.

Successivamente sono arrivati gli artificieri con il loro robot, attivato per analizzare il contenuto dell'involucro sospetto, che prima vista sembrava contenere una granata inesplosa. Dopo oltre mezz'ora è stato accertato che all'interno del sacchetto non c'era altro che un giocattolo, probabilmente gettato via da qualcuno dopo uno dei tanti eventi organizzati per la festa dei Morti e per Halloween.