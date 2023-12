Trovato un ordigno a bordo di una nave ai Cantieri, in azione gli artificieri

Allarme bomba ai Cantieri navali. Un grosso proiettile è stato trovato, infatti, a bordo della nave Bonny River, battente la bandiera di Lussemburgo, che si occupa di attività di dragaggio. Sul posto da ieri sera sono presenti artificieri della polizia, militari della Capitaneria, personale degli stessi Cantieri, vigili del fuoco e sanitari del 118.

La Bonny River dopo essere approdata, nelle scorse settimane al porto di Abu Qir, vicino Alessandria d'Egitto, è ripartita il 6 dicembre, secondo quanto risulta da Marine Traffic, sito che traccia le rotte delle navi. Poi lunedì scorso è arrivata a Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, pare che l'ordigno sia stato imbarcato durante un'escavazione tramite draga in acque internazionali. Il proiettile è stato ritrovato tra il fango dall'equipaggio di bordo e sono scattati subito i dispositivi di sicurezza previsti in casi come questo. Dalle analisi è emerso che l'ordigno è potenzialmente in grado di esplodere. Per questo adesso dovrà essere recuperato e poi fatto brillare in sicurezza.